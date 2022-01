Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Biete/Autofahrerin bei Unfall betrunken

Coesfeld (ots)

Unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand eine 43-jährige Frau aus Hamm am Montag bei einem Unfall auf der Straße Biete in Ascheberg. Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Straße in Richtung Dieningstraße. In einer langgezogenen Linkskurve prallte sei gegen ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihr wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein der Frau stellten die eingesetzten Polizisten sicher.

