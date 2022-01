Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schützenstraße/Diebe stehlen Fahrzeugteile

Professionell sind Diebe am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses an der Schützenstraße in Havixbeck vorgegangen. Von zwei Fahrzeugen stahlen sie Frontscheinwerfer sowie die Stoßstangen mit Schutzverkleidung. Um diese Abbauen zu können, schlugen eine Scheibe der Autos ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (22.1.) 19 Uhr und Montagmorgen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

