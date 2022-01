Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Am Schlautbach/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

An einer Terrassentür und einem Außenlampe machten sich Einbrecher am Montag (24.01.) im Zeitraum von 12 bis 18.30 Uhr zu schaffen. Die Lampe rissen sie ab und die Terrassentür hebelten sie auf. Durch die aufgehebelte Tür gelangte die Unbekannten in das Wohnhaus. Im Inneren betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese. Hinweise zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Generell weist die Polizei Coesfeld darauf hin, dass Zeugen gebeten werden verdächtige Personen in Wohngebieten zu melden. In reinen Wohngebieten sind den Anwohnern in den meisten Fällen ihre Nachbarn bekannt. Sollten Sie in ihrem Umfeld verdächtige Personen feststellen, so melden Sie diese über den Notruf der Polizei. Die Polizei wird ihre Beobachtungen werten und über die weiteren Maßnahmen entscheiden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell