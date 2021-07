Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel/Freiburg/BAB A5: Gefährliches Übergewicht - Weiterfahrt untersagt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 29.06.2021, gegen 22.15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen unbeleuchteten Kleintransporter auf der BAB A5, von Riegel in Richtung Freiburg fahrend. Am Fahrzeug war die komplette Heckbeleuchtung ausgefallen, sowie ein vorderer Scheinwerfer defekt. Dadurch war er für den herannahenden Verkehr kaum sichtbar und stellte eine sehr gefährliche Situation dar.

Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei konnte den Kleintransporter in Höhe der Ausfahrt Freiburg-Mitte abfangen und anschließend einer Kontrolle unterziehen.

Dabei wurde neben der defekten Beleuchtung auch festgestellt, dass der Transporter um über 56 % überladen war.

Dem Fahrer, welcher mit verschiedenen Umzugsgütern und sonstigen Gegenständen von Darmstadt nach Marokko unterwegs war, wurde nach erfolgter Fahrzeugverwiegung die Weiterfahrt untersagt und ein empfindliches Bußgeldverfahren eingeleitet.

