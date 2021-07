Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: verlorenes Rad prallt gegen Pkw

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 07.00 Uhr, mit einem Sportanhänger die Bundesstraße 317 von Maulburg kommend in Richtung Fahrnau. In der Nähe der Ausfahrt Schopfheim Mitte löste sich vom Anhänger ein Rad und rollte in den Gegenverkehr. Hierbei traf das Rad den hinteren linken Kotflügel eines entgegenkommenden Pkw. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

