Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Carl-Diem-Ring/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (27.01.22) in ein Haus am Carl-Diem-Ring eingebrochen. Zwischen 16.35 Uhr und 22.35 Uhr brachen die Täter eine Tür auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Einbrechern das Leben schwer zu machen, ist möglich: Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld. Neben dem Einbruchsschutz umfasst das Beratungsangebot die Gewalt- und Suchtprävention, den polizeilichen Jugendschutz, das Waffenrecht, die Computer- und Internetkriminalität und weitere polizeiliche Themen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell