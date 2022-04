Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen

Lkr. Rottweil) Einbruch in Discounter - Polizei geht Hinweisen nach (17.04.2022)

Schramberg-Sulgen (ots)

Mehrere Unbekannte sind am Ostersonntag gegen 21.30 Uhr in einen Discounter im Wittumweg eingebrochen und haben Alkohol aus einem Regal gestohlen. Die Täter hebelten hierfür die Glasschiebetür im Eingangsbereich auf und begaben sich in den Verkaufsraum. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Die Beamten gehen Hinweisen nach, dass es sich bei den Einbrechern um Jugendliche gehandelt haben soll. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder andere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell