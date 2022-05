Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnhaus am Westerberg

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (16.00 Uhr) und Sonntagmorgen (00.30 Uhr) machten sich unbekannte Personen an einem Wohnhaus in der Offenbachstraße zu schaffen. Durch Manipulation an einem Fenster gelangten der oder die Täter ins Innere und durchsuchten dort mehrere Räume. Durch ein anderes Fenster verließen die Eindringlinge das Gebäude. Ob sie auch Beute an sich nahmen ist derzeit noch unklar. Hinweise auf die Tat, Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell