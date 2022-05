POL-OS: Belm/ B51: 25-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Osnabrück (ots) - Am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 21:25 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Schölerbergstraße, unweit des Riedenbaches und der BBS am Schölerberg, ein. Zutritt verschafften sich die Täter über ein bodentiefes Terrassenfenster im rückwärtigen Bereich des Hauses, nachdem sie zuvor versucht ...

