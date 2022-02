Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Graffiti-Schmierereien an über 20 Stellen in Kirchditmold: Polizei nimmt dank Anwohner zwei Verdächtige fest

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Dank des schnellen Hinweises eines Anwohners aus der Baumgartenstraße haben Beamte des Polizeireviers Süd-West in der Nacht zum heutigen Mittwoch zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen. In der Baumgartenstraße und der Christbuchenstraße stellten die Polizisten schließlich an 22 verschiedenen Stellen frische Graffitis in den gleichen Farben Pink und Schwarz auf Stromkästen, Mülltonnen, Fahrzeugen, Mauern oder dem Gehweg fest. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten brachten die beiden festgenommenen Männer, ein 27-Jähriger aus Kaufungen und ein 29-Jähriger aus Kassel, zunächst zur Dienststelle, von wo aus sie erst nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Die Ermittlungen gegen beide dauern an. Die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten mögliche weitere Geschädigte von Sachbeschädigungen durch Graffiti aus der vergangenen Nacht in der Baumgartenstraße, der Christbuchenstraße oder angrenzenden Straßen, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Der Anwohner hatte sich gegen 0:20 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass er gerade zwei Männer beim Besprühen eines Stromkastens beobachte. Die sofort zum Tatort eilende Streife des Polizeireviers Süd-West stellte dort das von dem Zeugen genannte Graffiti in schwarzer und pinker Farbe auf einem Stromkasten in der Baumgartenstraße fest. Die beiden beschriebenen Männer hielten sich noch in unmittelbarer Nähe zu dem Tatort auf und konnten von den Beamten festgenommen werden. Erste Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen die beiden. Bei den bisher festgestellten 22 frischen Schmierereien, die vorwiegend entlang der Christbuchenstraße zu finden sind, handelt es sich um verschiedene "Tags", Buchstabenkombinationen und einzelne Worte mit unbekannter Bedeutung. Da dort jedoch auch einzelne Aussagen wie "EAT THE RICH" zu finden sind, ist auch ein politisches Motiv für die Schmierereien derzeit nicht ausgeschlossen. Dies ist nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von den Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt werden.

Geschädigte frischer Sachbeschädigungen aus der vergangenen Nacht in der Christbuchenstraße, in der Baumgartenstraße oder in angrenzenden Straßen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der EG 4 unter Tel. 0561 - 910 2444 oder Tel. 0561 - 910 2448 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell