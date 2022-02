Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Safer Internet Day 2022: Polizei in Nordhessen bietet zwei kostenfreie Onlineveranstaltungen an

Kassel (ots)

Seit 2004 findet jährlich der internationale Safer Internet Day (SID) jeweils am zweiten Dienstag im Februar statt. Durch die unterschiedlichen Aktionen soll zum Thema Internetsicherheit sensibilisiert werden. Von der Fachberatung Cybercrime des Polizeipräsidiums Nordhessen sind zwei kostenfreie Onlineveranstaltungen vorgesehen:

Bereits am 07.02.2022 wird ab 18.00 Uhr der Online-Kurs "Sicherheit im Internet" über die VHS Werra-Meißner ausgerichtet. Einige Betrugsmaschen halten sich hartnäckig, führen aber leider nach wie vor zum Erfolg. Daneben gibt es immer wieder neue Ideen der Betrüger, an Daten oder Geld von Bürgern zu gelangen. In Vortrag werden aktuelle Cybercrimephänomene von Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde vorgestellt und wie man am besten darauf reagiert: Wie kann das Risiko eines Betruges beim Onlineshopping reduziert werden? Welche Phishing-Angriffe sind im Moment per Mail, SMS bzw. Messenger im Umlauf? Was verbirgt sich dahinter, wenn vermeintlich der Microsoft-Support anruft? Die Teilnahme am Kurs ist gebührenfrei, eine Anmeldung über die VHS Werra-Meißner jedoch erforderlich.

Am 08.02.2022 ist ein gemeinsames Online-Format mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen und dem Bundesprojekt "Digital Kompass" ab 14.00 Uhr vorgesehen: Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser wird als Fachberater für Cybercrimeprävention des Polizeipräsidiums Mittelhessen in seinem Vortrag Tipps vermitteln, wie man sein "Digitale Identität" im Internet besser schützen kann. Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde vom Polizeipräsidium Nordhessen ergänzt im Anschluss das Eingangsthema um die Aspekte des "Digitalen Nachlasses". Hier geht es insbesondere darum, die "digitale Identität" auch über den Tod hinaus zu regeln. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.

Alle Termine und weitere Informationen zu den Zugangsdaten sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Nordhessen eingestellt unter: https://k.polizei.hessen.de/1909473852

