Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Burghasungen von Einbrechern heimgesucht: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Die kurze Abwesenheit der Bewohner von rund zwei Stunden nutzten am Freitagabend bislang unbekannte Täter, um in ein Einfamilienhaus in Zierenberg-Burghasungen einzubrechen. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo noch nicht zur Aufklärung des Falls führen konnten, erhoffen sie sich nun mit der Veröffentlichung, entsprechende Hinweise durch Zeugen zu erhalten.

Wie die am Tatort im Fliederweg eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatten die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen und waren so in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Einbrecher Bargeld, Schmuck und verschiedene Münzen. Durch die Haustür flüchteten sie letztlich nach draußen, wo sich die Spur der Täter verliert. Der durch ihr brachiales Vorgehen angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 17:30 und 19:30 Uhr eingrenzen.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am Freitag in Burghasungen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

