Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin beim Überqueren an Haltestelle von Straßenbahn erfasst: 25-Jährige leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Glück im Unglück hatte am gestrigen Montagnachmittag eine 25 Jahre alte Frau, die an der Haltestelle "Altmarkt" beim Überqueren der Schienen von einer herannahenden Straßenbahn erfasst wurde. Sie stieß zwar mit dem Oberkörper gegen die Front der Tram, schleuderte aber anschließend gegen einen stehenden Bus und geriet nicht unter das Schienenfahrzeug. Die 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Unfall gegen 14:30 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 25-Jährige aus Kassel an der Haltestelle zwischen zwei stehenden Bussen auf die Gleise getreten, um auf die andere Seite zu gelangen. Dabei hatte sie offenbar nicht auf die von rechts kommende Straßenbahn geachtet. Der 47-jährige Fahrer der stadtauswärts in die Haltestelle einfahrenden Tram hatte einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin trotz akustischem Warnsignal und eingeleiteter Notbremsung nicht mehr verhindern können. Die verletzte 25-Jährige trug zur Unfallzeit Kopfhörer, die sie möglicherweise in ihrer Wahrnehmung einschränkten. An der Straßenbahn war kein sichtbarer Schaden entstanden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell