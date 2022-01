Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Trio tritt Spiegel von Autos im Vorderen Westen ab: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

In der Nacht zum Samstag meldete ein Anwohner gegen 00:40 Uhr drei dunkel gekleidete junge Männer, die durch die Breitscheidstraße ziehen und die Spiegel von geparkten Autos abtreten sollen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Randalierern, die bereits in unbekannte Richtung geflüchtet waren, verlief anschließend ohne Erfolg. Allerdings stellte die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte in der Breitscheidstraße und in der Dörnbergstraße sechs beschädigte Pkw fest. An einem VW Polo, zwei VW Caddy, einem VW Up, einem Seat Mii und einem Mazda 2 waren ein oder beide Spiegel zerstört worden. Der entstandene Gesamtschaden summiert sich nach Schätzung der Polizisten auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

