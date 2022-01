Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kripo sucht Zeugen zu vier Geschäftseinbrüchen in Kassel am Wochenende

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Kirchditmold:

Zeugen zu vier Geschäftseinbrüchen in Kassel, die sich am Wochenende ereigneten, sucht derzeit die Kasseler Kripo. Da in allen Fällen die Eingangstüren auf gleiche Weise angegangen wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täter gehen dürften.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war es zunächst zu dem Einbruch in eine Änderungsschneiderei mit integriertem Paketshop am Entenanger gekommen. Nachdem die Täter über die aufgebrochene Tür in das Geschäft eingestiegen waren, öffneten sie mehrere zwischengelagerte Pakete und entwendeten daraus den Inhalt. Was genau erbeutet wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. In der gleichen Nacht versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Friseursalons in der Kurt-Schumacher-Straße, nahe "Am Stern", aufzubrechen. Sie scheiterten allerdings, sodass sie nicht in das Geschäft gelangten und keine Beute machten.

In der darauffolgenden Nacht zum Sonntag ereigneten sich zwei weitere Einbrüche in eine Bäckerei und eine Baguetteria in der Teichstraße. Bei beiden Taten hatten es die Einbrecher offenbar auf Bargeld abgesehen, sie durchsuchten die Geschäftsräume und erbeuteten jeweils Wechselgeld aus den Kassen. Vermutlich flüchteten sie in beiden Fällen über die aufgebrochene Tür nach draußen, wo sich die Spur der Täter verliert. Die genauen Tatzeiten stehen bislang nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

