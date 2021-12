Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211207-3: Unbekannte entwendeten SUV - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

In Kerpen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (6. Dezember) einen Range Rover gestohlen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand parkte das Auto am Sonntagabend (5.Dezember) ab 20 Uhr auf der Antoniusstraße. Der Besitzer des Autos bemerkte den Diebstahl am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten die Fahndung nach dem schwarzen Geländewagen ein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen alle Hinweise zur Tat sowie zur Identität des Diebs oder der Diebe unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell