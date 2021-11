Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kirche - Unbekannte entwenden sakrale Gegenstände

Bochum (ots)

Unbekannte Kriminelle haben aus einer Kirche in Bochum-Langendreer mehrere sakrale Gegenstände entwendet.

In der Zeit zwischen dem 11. und 12. November (16-10 Uhr) drangen die Täter erst in das Gemeindezentrum an der Alten Bahnhofstraße 182a ein. Hier entwendeten sie einige Wertgegenstände und begaben sich anschließend in die angrenzende Kirche.

Aus dem Gotteshaus entwendeten die noch Unbekannten dann einen großen Teil der sakralen Wertgegenstände der Gemeinde.

Da Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell