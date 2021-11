Polizei Bochum

POL-BO: Festnahme nach Bedrohung an der Herner Straße

Bochum (ots)

Die Bochumer Polizei hat am Samstagnachmittag, 13. November, einen 22-jährigen Bochumer festgenommen. Er hatte damit gedroht, sich selbst und anderen etwas anzutun.

Nachdem der psychisch erkrankte Mann in seiner Wohnung an der Herner Straße am Samstagmorgen zum wiederholten Mal randaliert hatte, riefen Zeugen gegen 12.40 Uhr die Polizei. Der polizeibekannte 22-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung aufhielt, verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ.

Da der Mann damit drohte, Gewalt gegen sich selbst und andere auszuüben, wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzugezogen, die ihn um kurz nach 17 Uhr festnahmen. Verletzt wurde bei dem Zugriff niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Verkehr auf der Herner Straße wurde zeitweise beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell