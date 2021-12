Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211207-2: Polizei sucht Eigentümer eines Lasten-E-Bikes

Brühl (ots)

Zeuge findet das Rad in Gebüsch und informiert die Polizei

Dank eines aufmerksamen Zeugen (51) und dessen Sohn hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Sonntagvormittag (5. Dezember) in Brühl-Kierberg ein hochwertiges Lastenfahrrad sichergestellt. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Unbekannter das graue Fahrrad der Marke Babboe gestohlen und später in einer Grünanlage entsorgt hatte. Die Polizei sucht jetzt nach dem rechtmäßigen Eigentümer des Rads.

Gegen 11 Uhr meldete sich der 51-Jährige vom Bahnhof Kierberg und schilderte seinen Fund. Zusammen mit dem Zeugen gingen die hinzugerufenen Beamten vom Bahnhof über Trampelpfade bis zu einem Gebüsch, hinter dem das Lasten-E-Bike versteckt war.

Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher. Der Eigentümer wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (he)

