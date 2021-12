Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211206-2: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Kerpen (ots)

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstagnachmittag (4. Dezember) ist eine Fußgängerin (58) in Kerpen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Schwerverletzte und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen ging die 58-Jährige gegen 14 Uhr über den Parkplatz eines an der Sindorfer Straße gelegenen Baumarktes. Ein Autofahrer (63) soll nach derzeitigem Sachstand mit seinem Audi aus einer Parktasche zurückgesetzt sein und dabei die Fußgängerin erfasst haben. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau die schweren Verletzungen zu. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell