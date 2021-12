Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 20211205-02: Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tatverdächtiger hatte scharfe Schusswaffe bei sich

In der Nacht zu Sonntag (5. Dezember) haben Polizisten in Hürth-Fischenich gegen 0.15 Uhr einen bereits polizeibekannten Mann vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten bei ihm eine scharfe Schusswaffe. Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, kurz zuvor zwei Personen mit einer Pistole bedroht zu haben. Mit dem Ziel der Ergreifung des Bewaffneten hatte die Polizei am späten Samstagabend (4. Dezember) Kräfte einer Spezialeinheit im Einsatz. Bereits am Freitag (3. Dezember) soll der nunmehr Festgenommene eine Dienstleistung mit einem falschen 100-Euro-Schein bezahlt haben. Darauf angesprochen soll er am Folgetag zwei Männer mit einer Schusswaffe bedroht haben. Zur Durchsuchung der Wohnung und Ergreifung des Gesuchten setzte die Polizei Rhein-Erft-Kreis unter anderem Kräfte einer Spezialeinheit ein. Kurz nach dem Zugriff nahmen Polizisten den Gesuchten am Einsatzort vorläufig fest. Neben der scharfen Schusswaffe stellten die Beamten eine größere Summe Bargeld und mehrere Packungen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sicher. Ob es sich bei dem Geld ebenfalls um Falschgeld handelt, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Der Festgenommene muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Zudem nahmen die Polizisten die Ermittlungen wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld und der aufgefundenen Medikamente auf. (dh, he)

