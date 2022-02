Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kripo erbittet Hinweise nach Einbruch in Oberkaufungen: Zeuge sah vier junge Männer flüchten

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend brachen bislang unbekannte Täter während der kurzen Abwesenheit der Bewohner in eine Doppelhaushälfte in der Ernst-Abbe-Straße in Kaufungen, nahe der Stiftstraße, ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen. Mit erbeutetem Schmuck ergriffen die Einbrecher anschließend über ein Fenster auf der Vorderseite des Hauses die Flucht nach draußen.

Ein Zeuge hatte gegen 18:15 Uhr vier junge Männer von der Doppelhaushälfte in Richtung Leipziger Straße weglaufen sehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich hierbei um die flüchtenden Täter. Die nach Eingang der Mitteilung sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer am gestrigen Abend im Tatzeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

