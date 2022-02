Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall wegen Wildwechsel bei Espenau

Kassel (ots)

Espenau-Hohenkirchen (Landkreis Kassel): Auf der Kreisstraße 38 zwischen Fuldatal-Rothwesten und Espenau-Hohenkirchen ist es am gestrigen Montagnachmittag wegen eines Wildwechsels zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war gg. 17:45 Uhr ein 44-Jähriger aus Espenau mit einem Audi auf der Kreisstraße in Richtung Hohenkirchen unterwegs. Kurz vor Hohenkirchen kreuzte dann offenbar ein Wildtier die Straße, woraufhin der 44-Jährige bremsen musste. Der nachfolgende Autofahrer, ein 24-Jähriger aus Fuldatal, fuhr jedoch offenbar aus Unachtsamkeit mit seinem Ford Fiesta auf den bremsenden Audi auf. Durch den Aufprall wurden die 42 und 12 Jahre alten Mitfahrerinnen im Wagen des 44-Jährigen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, ohne dass für sie jedoch Rettungskräfte zur Unfallstelle angefordert werden mussten. Die beiden Pkw wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

