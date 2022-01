Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Olzheim, B51 (ots)

Am 19.01.2021 warfen zwei unbekannte Täter gegen 15:50 Uhr in Höhe der Ortslage Olzheim einen unbekannten Gegenstand auf einen gelben LKW, der die B51 in Richtung Köln befuhr. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Beschuldigten auf einer Brücke über die ein land- und forstwirtschaftlicher Weg in Richtung der Ortslage Kleinlangenfeld führt. Beim Unterfahren dieser Brücke wurde der Gegenstand auf das Dach der Zugmaschine geworfen. Es entstand kein Sachschaden. Anschließend liefen die Beschuldigten in unbekannte Richtung davon. Beide waren dunkel gekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-10 oder via Email über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell