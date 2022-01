Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in der Schwebebahnstation

Wuppertal (ots)

Am 08.01.2022, um 22:42 Uhr, kam es in der Schwebebahnstation Döppersberg zu einem versuchten Raub. Drei Jugendliche im Alter von 18 (m), 14 und zwölf (w) waren auf den Treppenstufen in Richtung Ausgang Schloßbleiche unterwegs, als sie von vier unbekannten Tätern verbal und körperlich dazu gedrängt wurden anzuhalten. Die vier forderten, unter Androhungen mit Messern, Geld. Aufgrund einer körperlichen Reaktion einer der angegriffenen Jugendlichen, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und rannten in Richtung Bahnhofsvorplatz. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: - circa 16-18 Jahre alt - schwarzer Adidas-Anzug mit weißen Streifen - schwarze Locken, seitlich rasiert Täter 2 - circa 30 Jahre - ungepflegtes Äußeres - wenige, braune, zum Teil verfaulte Zähne - schwarze Jacke mit blauer Kapuze Täter 3: - circa 25-30 Jahre - Stirnglatze - komplett schwarz gekleidet Täter 4: - Mund-Nasen-Schutz Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

