POL-W: W Illegale Party im Bunker - Größerer Polizeieinsatz

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (07.01.2022), kam es in Wuppertal Elberfeld zu einem größeren Einsatz der Polizei. In einem stillgelegten Gebäude im Bereich Dönberg meldeten Anwohner eine lautstarke Ruhestörung. In dem abgelegenen und umzäunten Gebäude konnten von den eingesetzten Beamten 84 Personen angetroffen und kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten diese sich über einen Messengerdienst zu der professionell vorbereiteten Party verabredet. Es mussten mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Infektionsschutzgesetz, die Abgabenordnung und wegen Hausfriedensbruchs vorgelegt werden. Die Musikanlage wurde sichergestellt. Alle an der Feier Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Ein Mann musste festgenommen werden, da gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Im Anschluss an die Maßnahmen der Polizei sicherte die Feuerwehr das Gebäude gegen ein neuerliches Eindringen unberechtigter Personen. (sw)

