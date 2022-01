Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Raub in Solingen-Mitte - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05.01.20212) kam es gegen 01:15 Uhr auf der Vogtlandstraße in Solingen-Mitte zu einem Raub. Die 63-jährige Geschädigte befand sich vom Bahnhof Mitte auf dem Heimweg als sie von drei Jugendlichen verfolgt wurde. An der Vogtlandstraße, spürte sie einen Tritt in den Rücken und fiel zu Boden. Die Täter versuchten ihr die Handtasche zu entwenden, woraufhin sie den Angreifern Bargeld aushändigte. Die Jugendlichen traten weiterhin auf die am Boden liegende Frau ein, die in der Folge das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam, schleppte sie sich nach Hause. Die Geschädigte trug mehrere Verletzungen im Gesicht davon. Bei den drei Flüchtigen handelt es sich um Jugendliche. Alle trugen dunkle Kleidung und Kapuzen. Ein Räuber war dünn, ein anderer stämmig. Ein Angreifer trug Schuhe der Marke Fila (vorne schwarz, hinten braun). Ein weiterer Täter trug schuhe der Marke Kappa. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (an)

