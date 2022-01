Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen - Drei beteiligte Fahrzeuge

Wuppertal (ots)

Gestern (06.01.2022) gegen 19:05 Uhr, kam es auf der Kuller Straße in Solingen zu einer Unfallflucht. Kurze Zeit später konnte der Flüchtige gestellt werden. Ein 30-Jähriger Seat-Fahrer und ein dahinter fahrender 38-jähriger Renault-Fahrer verlangsamten an der Einmündung zur Cronenberger Straße vor einer Rotlicht zeigenden Ampel ihre Fahrt. Ein 40-Jähriger schloss auf die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf und beschleunigte seine Fahrt. Dadurch prallte sein VW Golf zunächst gegen den Renault und schob diesen in der Folge gegen den Seat. Anschließend entfernte sich der 40-Jährige, ohne sich um den Unfall zu kümmern über die Cronenberger Straße. In Höhe der Einmündung zur Hasseldelle konnte er von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Bei dem Aufprall zogen sich eine siebenjährige- und eine 37-jährige Beifahrerin in dem Seat leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden mussten. Da der 40-Jährige nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Während der Aufnahme musste die Unfallstelle in Fahrtrichtung Cronenberger Straße gesperrt werden. (sw)

