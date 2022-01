Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall im Kreuzungsbereich - Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 08.01.2022, gegen 20:25 Uhr, kam es auf der Kreuzung Wittensteinstraße Ecke Unionstraße zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten.

Ein 28-jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Mazda die Unionstraße in Richtung Wittensteinstraße. An der Kreuzung zur Wittensteinstraße kollidierte er mit dem Ford eines 22-Jährigen, der diese in Richtung Osten befuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin (25) des Mazdas schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (weit)

