POL-PDWIL: Aufzug in Prüm

Wittlich (ots)

Am gestrigen Abend kamen in Prüm erneut ca. 60 Menschen zusammen, um in Form eines sogenannten "Spazierganges" gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren.

Gemäß Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung Bitburg- Prüm sind diese Zusammenkünfte als Versammlungen zu bewerten. Ein Abstandsgebot und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes sind daher vorgeschrieben.

Vereinzelt mussten am gestrigen Abend durch eingesetzte Beamt*innen der Polizeiinspektion Prüm und Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei immer wieder Versammlungsteilnehmer*innen auf diese Auflagen hingewiesen werden. Wegen beharrlicher Nichtbefolgung der Beachtung von Auflagen wurden im Verlauf der Versammlung schließlich sechs Personen vom weiteren Verlauf ausgeschlossen.

Weiter wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

