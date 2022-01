Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Wohnungseinbruch

Zeltingen-Rachtig, Im Dostert (ots)

Am 18.01.2022 versuchten unbekannte Täter im Zeitraum von 16:30 - 18:00 Uhr erneut in ein Wohnhaus einzubrechen. Dabei hebelten sie zunächst eine rückwärtig zum Garten gelegene Terrassentür auf. Eine abgeschlossene Zwischentür verhinderte, dass die Täter in die Wohnräume vordringen konnten. Demzufolge wurde nichts entwendet. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Es wird um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise, sowie verdächtiger Wahrnehmungen an die Polizei gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell