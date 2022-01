Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Lötzbeuren (ots)

Am Mittwoch, den 19.01.2022 kam es im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Gässchen" in Lötzbeuren. Während der Abwesenheit der Bewohner drangen Unbekannte über eine Terrassentür in das Haus ein. Einzelheiten zu Diebesgut und Tatverdächtigen können derzeit noch nicht genannt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.

