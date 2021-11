Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin rutscht auf eisglatter Straße aus und wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr fuhr eine 45-jähirge Viersenerin mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Viersen in Richtung Burgstraße. Ohne Fremdeinwirkung rutschte sie auf glatter Fahrbahn aus und stürzte. Eine Streifenwagenbesatzung der Viersener Polizei fand die Viersenerin und informierte die Rettungskräfte. Diese brachten die Frau in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Unser grundsätzlicher Appell an alle Verkehrsteilnehmer: Achten Sie bei den nun sinkenden Temperaturen auf die Beschaffenheit der Straße. Passen Sie Ihre Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten an und fahren Sie besonnen und vorsichtig. Sorgen Sie als Autofahrer oder Fahrerin für gute Sicht in alle Richtungen! Ein eisfreies Sichtfenster durch die Windschutzscheibe reicht nicht aus. Überprüfen Sie auch, ob Sie noch mit Sommerreifen unterwegs sind und bessern Sie hier nach. /wg (1009)

