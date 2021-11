Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Fehler beim Abbiegen - Zwei schwer und drei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Grefrath (ots)

Am Sonntag, 28.11.2021, kam es um 16:50 Uhr in Grefrath im Kreuzungsbereich B509 / Burgdyk (K12) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 18 Jahre alte Grefratherin die B509 in Fahrtrichtung Kempen und wollte nach links in den Burgdyk abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang unbekannten Gründen den PKW eines 53jährigen Tönisvorsters, der ihr auf der B509 entgegen kam. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Grefratherin und ihre zwei Mitinsassen, sowie der Tönisvorster und seine Beifahrerin wurden dabei teils schwer verletzt. Die fünf Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die B509 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18:45 Uhr gesperrt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden. /tk (1008)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell