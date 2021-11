Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachbar vertreibt Einbrecher

Willich (ots)

Zwei Einbrecher flüchteten, als sie sich von einem aufmerksamen Nachbarn beobachtet fühlten.

Der aufmerksame Nachbar kam am frühen Samstagmorgen gegen 02:23 h nach Hause und bemerkte in einem Restaurant an der Bahnstr zwei Männer, die offensichtlich die Terrassentüre aufgehebelt hatten. Als die Einbrecher sich beobachtet fühlten, flüchteten sie in Richtung Goethestraße. Der Zeuge konnte sie als etwa 40-50 Jahre alt, ungefähr 170 - 175 cm groß und dunkel gekleidet beschreiben. Einer der Männer trug einen Bart. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1007)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell