Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag, 26.11.2021, um 17:11 Uhr befuhr eine 27jährige Kempenerin mit ihrem Pkw den Hooghe Weg in Kempen in Richtung Industriering Ost. Als sie auf den Industriering Ost in Richtung Kempener Außenring abbog, übersah sie eine 32jährige Kempenerin die mit ihrem Fahrrad bevorrechtigt auf der markierten Radverkehrsanlage in Richtung St. Huberter Straße fuhr. Die Radfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden.

