Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Einbeck (ots)

Einbeck; Walter Poser Straße; Parkplatz Einkaufszentrum

Samstag; 13.11.2021; 19:20h

EINBECK ( Fi ) -

An einer Kreuzung des Parkplatzes übersieht der 30-jährige Fahrzeugführer aus Einbeck die von rechts kommende 28-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck mit ihrem PKW und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 4.000EUR. Die Fahrzeugführerin wird leicht verletzt ins Einbecker Bürgerspital verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell