Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Versuchter Raub auf Spielhalle - Täterduo flüchtet ohne Beute

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 00.45 Uhr, betraten zwei unbekannte Männer eine Spielhalle auf der Clevenstraße in Vorst. Ein Täter ging hinter den Tresen und hielt den Angestellten von hinten fest. Anschließend schlug er dem 31-jährigen Kempener mehrfach auf den Kopf. Der Angestellte konnte einen Kunden zu Hilfe rufen. Der Täter hatte noch erfolglos versucht, Geld aus der Kasse zu nehmen. Beide Ungekannten flüchteten ohne Beute aus der Spielhalle, stiegen in einen dunklen BMW und flüchteten in Unbekannte Richtung. Beide Täter sind etwa 1,80 Meter groß und schlank. Ein Täter war ca. 25 Jahr alt und trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und eine schwarze Mütze. Er hatte sich mit einen Mund-Nasen-Schutz maskiert. Der zweite Täter ist etwa 40 Jahr alt. Er trug eine auffällig rote Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, weiter eine hellgraue Hose und eine graue Cap. Er war ebenfalls mit einem Mund-Nasen-Schutz maskiert. Die Kripo fragt deshalb: Wer kann Angaben zu den Tätern und dem benutzten dunklen BMW machen. Wer hat ein solches Fahrzeug im tatrelevanten Zeitraum im Bereich der Clevenstraße beobachtet? Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (1004)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell