Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr fuhr eine 15-jährige Schülerin aus Kempen mit ihrem Fahrrad auf der Auguste-Tibus-Straße in Kempen in Richtung Vorster Straße und wollte den dortigen Kreisverkehr in Richtung Rosenstraße überqueren. Ein 71-jähriger Autofahrer aus Kempen, er aus Richtung Innenstadt kam, missachtete offenbar die Vorfahrt der von links kommenden Radfahrerin. Obwohl er sofort stark bremste, kam es zur Kollision. Die Jugendliche stürzte. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. / wg (1001)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell