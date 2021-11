Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Verletzter Radfahrer musste nach Unfall zur Blutprobe

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr war ein 46-jähriger Nettetaler mit seinem Rad auf der Straße Schwanenhaus in Richtung Kaldenkirchen unterwegs. Aus zunächst ungeklärten Gründen fuhr der Radfahrer gegen einen Baum, stürzte und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Nettetaler möglicherweise unter Drogeneinfluss unterwegs war. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Ermittlungen dauern an. /wg (999)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell