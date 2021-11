Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Apotheke - Kripo bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 08.20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Apotheke auf der Hauptstraße in Viersen ein. Der oder die Täter öffnete gewaltsam ein rückwärtiges Fenster. Sie durchsuchten das Büro, nach bisherigen Feststellungen wurde jedoch nichts gestohlen. Eine Anwohnerin hatte gegen 21.30 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung der Apotheke gehört. Möglicherweise waren die Einbrecher zu dieser Zeit zu Gange. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1002)

