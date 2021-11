Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW durch Projektile beschädigt- Zeugen gesucht

Spenge (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf eine Sachbeschädigung in Spenge an der Griesenbruchstraße machen können. Der Inhaber eines silbernen BMW (5er-Reihe) stellte sein Fahrzeug in der Nacht zu Donnerstag (28.10.) am rechten Fahrbahnrand vor seinem Wohnhaus ab. Gegen 05.40 Uhr hörte eine Bewohnerin laute Knallgeräusche und auch ein Scheiben klirren von draußen, schenkte den Geräuschen zunächst jedoch keine genaue Beachtung. Gegen 07.30 Uhr bemerkte der Geschädigte dann fest, dass sich an seinem BMW im Bereich der Windschutzscheibe, Fahrer-und Beifahrerscheibe diverse Löcher befanden, die augenscheinlich durch Projektile einer Schusswaffe entstanden sind. Nach Auswertung der Spurenlage ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person mit einer Schusswaffe ca. 14mal auf das Fahrzeug geschossen hat und es dadurch erheblich beschädigt wurde. Die ersten Ermittlungen brachten bislang keine konkreten Hinweise auf einen Tatverdächtigen, so dass die Kriminalpolizei auf der Suche nach weiteren Zeugen ist. Wer kann Hinweise zu den Schussabgaben an der Griesenbruchstraße geben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell