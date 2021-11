Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vielzahl von Fahrzeugen beschädigt- Außenspiegel und Scheibenwischer abgebrochen

Herford (ots)

(sls) Durch Polizeibeamte mussten am Sonntagabend (7.11.) diverse Strafanzeigen aufgenommen werden, nach dem in der Zeit von 19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr eine Vielzahl von geparkten Fahrzeugen im Bereich der Werrestraße von bislang Unbekannten beschädigt wurden. Beginnend von der Einmündung mit der Waltgeriestraße bis hin zur B61 wurden, nach bisherigen Ermittlungen, bei 34 Fahrzeugen verschiedener Automarken (Mercedes Benz, Honda, Toyota, Golf, Hyundai, BMW) die Außenspiegel oder die Heckscheibenwischer abgebrochen. Einige Fahrzeuge wurden an der Frontscheibe beschädigt oder auch diverse Kratzer in den Lack gezogen. Die Fahrzeuge standen sowohl am Fahrbahnrand, also auch auf dem Parkplatz von Firmengeländen oder auch auf Privatgrundstücken abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und beginnt mit der Auswertung von Videoaufnahmen im Bereich der Tatorte. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu dem oder die Täter machen können, sich dringend bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

