Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau eskaliert bei Kontrolle und entleert Getränk auf Bundespolizisten

Siegen (ots)

Sonntagnacht (19. September) kam es am Bahnhof Siegen zu mehreren unschönen Handlungen einer erst 24-jährigen Frau. Die Siegenerin äußerte zunächst verfassungsfeindliche Worte, schüttete einem Beamten ein Getränk ins Gesicht und leistete anschließend Widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizei.

Am 19.09.2021 gegen 00:15 Uhr hörten Beamte der Bundespolizei bei einem Streifengang mehrmals hintereinander eine 24-Jährige das verfassungsfeindliche "Sieg Heil" rufen und hielten die Frau an. Auf die Straftat hingewiesen, erwiderte die alkoholisierte Siegenerin uneinsichtig, dass es sich lediglich um einen Scherz gehandelt hätte und verweigerte die Herausgabe eines Ausweisdokumentes. Nach der angedrohten zwangsweisen Durchsuchung, versuchte sich die Frau aus der Kontrolle zu entfernen. Die Bundespolizisten versperrten den Fluchtweg und nahmen der Unbelehrbaren die mitgeführte Geldbörse ab. Mit dieser Maßnahme nicht einverstanden, schüttete die Siegenerin einem der Beamten ihr alkoholisches Getränk ins Gesicht und schlug mit den Armen um sich, verletzte hierbei einen der Beamten leicht am Oberarm. Die Einsatzkräfte fixierten die aufgebrachte Frau und brachten sie zur Dienststelle der Bundespolizei. Hier fanden die Beamten Betäubungsmittel (Marihuana) auf und stellten durch einen freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 2 Promille fest. Anschließend fertigten sie Strafanzeigen wegen "Unerlaubtem Betäubungsmittel-Besitzes", "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte" sowie dem "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen".

