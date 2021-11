Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt- Täter schlägt Mitarbeiter

Herford (ots)

(sls) Am Freitagabend (5.11.) meldete sich eine Zeugin gegen 17.30 Uhr auf der Leitstelle der Polizei Herford und teilte mit, dass ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Goebenstraße durch eine bislang unbekannte Person körperlich verletzt wurde. Der verletzte Mitarbeiter hatte zuvor eine ihm bekannte Person im Bereich des Marktes festgestellt, dem für den Markt ein Hausverbot erteilt wurde. Er forderte die Person den Markt zu verlassen und die bislang nicht bezahlte Ware zurückzulassen. Dieser Aufforderung kam der Tatverdächtige nach, wollte jedoch die Ware, ohne zu bezahlen, mitnehmen. Nachdem der Geschädigte ihn nochmals aufforderte die Ware zurückzulegen, schlug der Tatverdächtige in unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit der Ware über die Goebenstraße stadtauswärts. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 39-jährige Beschuldigte aus Herford im Bereich der Goebenstraße angetroffen werden. Der alkoholisierte Herforder wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen vorläufig in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Herford zugeführt. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und räuberischem Diebstahl

