Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzungen auf Disco-Parkplatz- Jugendliche angegriffen

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (7.11.) kam es zu zwei gefährlichen Körperverletzungen auf dem Parkplatz einer Discothek an der Bünder Straße. Zunächst befand sich gegen 03.30 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher in Begleitung eines Bekannten auf dem Weg von einem Fast-Food-Restaurant in Richtung Discothek. Auf dem Weg klopften sie auf das Dach eines parkenden Pkw. Plötzlich sei der Beifahrer aus dem Auto ausgestiegen und griff den Jugendlichen sofort körperlich an. Er schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zudem zog er dem Geschädigten noch die Geldbörse aus der Tasche und entwendete daraus eine geringe Menge an Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte über die Bünder Straße stadteinwärts. Er wird mit ca. 20 Jahre alt und 180cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine beige Jacke. Gegen 04.45 Uhr wurden die Polizeibeamten zu einer weiteren Körperverletzung auf den Parkplatz gerufen. Hier trafen die Beamten auf drei verletzte Geschädigte, die zuvor von einer Personengruppe körperlich angegriffen wurden. Nachdem sie von der Discothek in Richtung des Fast-Food-Restaurants gingen, kam es zunächst zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei 20-/ 28- und 29-jährigen Herfordern und der 6-7 köpfigen Personengruppe. Die Auseinandersetzung endete dann in Schlägen gegen Oberkörper und Kopf der Herforder. Alle drei wurden im Gesicht erheblich verletzt, so dass der 20-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die flüchtende Personengruppe von ca. 6-7 Jugendlichen wird mit 18-20 Jahren beschrieben. Bei dem Parkplatz handelt es sich um eine stark frequentierte Örtlichkeit, da sich hier eine Diskothek und auch ein Fast-Food-Restaurant befinden. Die Kriminalpolizei hofft daher auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Körperverletzungen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

