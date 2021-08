Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wegweiser zum Impfzentrum beschädigt + Zweimal doppelt erwischt + Bierflasche auf den Kopf bekommen + Radfahrer erschreckt sich und stürzt +

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 09.08.2021:

Sachbeschädigungen am frühen Samstagmorgen

Offenbar mutwillig beschädigt wurden zwei Schilder in Gießen und in Heuchelheim. Die beiden Wegweiser zum Impfzentrum in Heuchelheim wurden vermutlich am Samstagmorgen, zwischen 05.00 und 07.00 Uhr, umgeworfen und verbogen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zweimal doppelt erwischt

Nichts gelernt hat ein 46 - Jähriger aus Wettenberg nach mehreren Polizeikontrollen. Der Autofahrer war am Sonntag, gegen 18.30 Uhr im Schiffenberger Weg von einer Streife kontrolliert worden. Dabei stellte es sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Bereits am 19.05.2021 war er im Raum Gießen an einem Tag zweimal aufgefallen, als er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Nachdem die Beamten den 46 - Jährigen dann am Samstagabend zum dritten Mal innerhalb von wenigen Wochen erwischten, stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Wettenberger und ein Bekannter, der eine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, holte den PKW-Schlüssel ab. Beide versicherten den Polizisten, dass der Bekannte und nicht der führerscheinlose Wettenberger fährt. Durch die vorherigen Ereignisse misstrauisch geworden, überprüften die Mitarbeiter der Polizeidirektion Gießen, ob auch wirklich der Bekannte den PKW fährt. Leider hatte sich der Verdacht bestätigt: Der 46 - Jährige fuhr den PKW wieder. Nach diesem vierten Vergehen beschlagnahmte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen den PKW des Mannes. Die nächste Anzeige gab es noch oben drauf.

Gießen: Bestohlen und genötigt

Offenbar bestohlen und den 19 - jährigen Geschädigten kurz danach an seiner Wohnadresse in Gießen aufgesucht haben zwei Diebe am frühen Samstagmorgen in Gießen. Zunächst hatten die Täter den Rucksack des Gießeners mit mehreren Dokumenten am Schwanenteich entwendet. Wenig später erschienen die dreisten Diebe dann an der Wohnadresse des Geschädigten und teilten ihm mit, dass er seine Sachen für 20 Euro wiederbekäme. Der Gießener verständigte dann die Polizei. Die beiden Diebe konnten entkommen. Sie sollen zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und zwischen 14 und 20 Jahren alt sein. Auffällig an einem der Täter soll dessen orangefarbene Jacke oder Pulli sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung im Asterweg

Mehrere Personen sollen einen 25 - Jährigen am Samstag, gegen 04.00 Uhr, vor einer Bar zu Boden gerissen und dann mehrfach auf ihn eingetreten haben. Als die Streifen eintrafen, flüchteten die mutmaßlichen Schläger. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unbekannte reißen Kennzeichen ab

Zwei Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren sollen am Sonntag, gegen 23.45 Uhr, in der Breslauer Straße in Lützellinden ein Kennzeichen abgerissen haben. Dabei wurde der Ford Ka leicht beschädigt. Die Unbekannten konnten dann flüchten.

Gießen: Diebstahl auf dem Schiffenberg

Auf dem Parkplatz des Klosters Schiffenberg hat ein Dieb am Sonntagmittag einen offenbar unverschlossenen grauen Kia Sorento geöffnet und durchsucht. Dabei fand er Bargeld und einen Ehering. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Bierflasche auf den Kopf bekommen

Im Rödernweg in Stangenrod kam es am frühen Sonntagmorgen (gegen 03.20 Uhr) zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei soll ein 18 - Jähriger einem seiner Widersache mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, während ein einem anderen Widersacher eine Flasche Bier auf den Kopf schlug. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Staufenberg: Test ergibt Hinweise auf Kokain

In der Didierstraße in Mainzlar wurde ein 38 - Jähriger Autofahrer am Montag, kurz nach Mitternacht, kontrolliert. Bei der üblichen Überprüfung stellte es sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Auch kam heraus, dass er zuvor vermutlich Kokain zu sich genommen hatte. Ein Test hatte dies bestätigt. Die Folge war eine Blutentnahme und eine Strafanzeige. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Peugeot im Parkhaus beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken zwischen Samstag (31.Juli) und Donnerstag (05.August) 16.30 Uhr in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen geparkten Peugeot. Als die Besitzerin zu ihrem orangefarbenen Peugeot 207 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Außenspiegel touchiert

Am Freitag (06.August) zwischen 13.00 Uhr und 14.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Hauptstraße in Leihgestern einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den blauen Auris am linken Außenspiegel. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Beim Ausparken VW touchiert

Vermutlich beim Ausparken touchierte ein Unbekannter zwischen Mittwoch (04.August) 10.00 Uhr und Donnerstag (05.August) 17.00 Uhr einen im St.-Ulrich-Ring geparkten weißen VW Touran an der hinteren, linken Tür. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Rotlicht missachtet

Samstagabend (07.August) gegen 22.05 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau in einem Ford die Bundesstraße 429 von Heuchelheim nach Krofdorf-Gleiberg. Offenbar missachtete die Ford-Fahrerin an der Zufahrt zur A480 das Rotlicht der Ampelanlage und es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 57-Jährigen, der von der Autobahn 480 auf die B 429 einfahren wollte. Die 21-Jährige sowie eine 33-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Zusammenstoß beim Einfahren auf Grundstück

Ein 27-jähriger Mann in einem Audi befuhr Sonntagnacht gegen 00.10 Uhr die Einfahrt eines Grundstücks in der Straße "Am Pfahlgraben" in Garbenteich. Dabei lenkte der Audi-Fahrer offenbar nach links und stieß mit dem BMW einesentgegenkommenden 20-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Gießen: Auffahrunfall

Ein 57-jähriger Mann in einem Renault und ein 24-jähriger Mann in einem Ford befuhren Sonntagnacht (08.August) gegen 01.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der Ford-Fahrer auf den Renault auf. Durch den Aufprall touchierte der 57-Jährige die Mittelleitplanke, drehte sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Rabenau: Von der Fahrbahn abgekommen und Audi gestreift

Sonntagnacht (08.August) gegen 04.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Allendorfer Straße in Allertshausen in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 32 kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Nach circa einer Stunde informierte der Unbekannte die Polizei. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,30 Promille. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Bus streift parkenden Opel

Am Sonntag (08.August) gegen 12.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann in einem Linienbus die Rathausstraße in Leihgestern und streifte im Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 35 einen geparkten Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 03641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer erschreckt sich und stürzt

Ein 52-jähriger Radfahrer befuhr Sonntagabend (08.August) gegen 21.30 Uhr die Grünberger Straße stadteinwärts. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten wechselte der Radler zwischen der Curtmannstraße und der Wolfstraße nach links in die Mitte der Fahrspur. Ein 34-jähriger Mann in einem Ford beabsichtigte in diesem Moment den Radfahrer zu überholen. Der Ford-Fahrer wich nach links aus und hupte, um auf sich aufmerksam zu machen. Dabei erschrak sich der 52-Jährige, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell