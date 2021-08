Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 28 - Jähriger nach Attacken festgenommen + Enkeltrick rechtzeitig erkannt + Kind leicht verletzt nach Zusammenstoß

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 06.08.2021:

Gießen: Radfahrer besoffen und unter Drogen

Gleich in zwei Fällen mussten Radfahrer im Stadtgebiet von Gießen in der Nacht zum Freitag nach Kontrollen mit zur Blutentnahme. Der "Erste" war gegen 21.30 Uhr in der Nordanlage unterwegs. Den Beamten fiel auf, dass er sein Fahrrad in Schlangenlinien steuerte. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass er offenbar zuvor Drogen nahm. Der 45 - jährige Fahrradfahrer gab den Beamten gegenüber an, dass er Marihuana und Kokain zu sich genommen hatte. Unsicher und in Schlangenlinien war auch ein 42 - jähriger Radfahrer am Freitag, gegen 03.30 Uhr, am Marktplatz unterwegs. Bei ihm waren es jedoch keine Drogen, die offenbar zur unsicheren Fahrweise führten, sondern Alkohol. Ein erster Test ergab einen Wert von fast 1,9 Promille. Auch er musste mit zur Blutentnahme.

Gießen: 28 - Jährigen nach Attacken festgenommen

Ein 28 - jähriger Asylbewerber aus Guinea attackierte am Donnerstagmitttag mehrere Personen im Bereich der Straße Zu den Mühlen. Ein Pärchen hatte sich am Lahnufer aufgehalten, als der Mann der Frau heftig an den Haaren zog. Dabei riss er ihr mehrere Haare aus. Als ihr männlicher Begleiter sich zwischen den Angreifer und die Frau stellte, ging der 28 - Jährige dann offenbar auf ihn los. Er schlug mehrfach auf ihn ein und verletzte ihn dabei. Als eine Streife der Wachpolizei wenig später erschien, setzte der Asylbewerber dann seinen Angriff fort. Er versuchte die Polizisten zu beißen und zu kratzen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Enkeltrick rechtzeitig erkannt

Eine 78 - Jährige hat am Donnerstagmitttag rechtzeitig erkannt, dass es sich bei einer Anruferin nicht um ihre Enkelin handelt. Vielmehr hatte sich eine Betrügerin bei der Frau telefonisch gemeldet und behauptet, dass sie ihre Enkelin sei und einen Unfall gehabt habe. Aufgrund des Unfalls benötige sie nun dringend 15.000 Euro. Die Seniorin schöpfte aber schnell verdacht und legte einfach auf. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Lollar: Beschädigung am Sportheim

Eine Scheibe haben Vandalen zu Beginn der Woche am Sportheim in Lollar beschädigt. Die Täter richteten am Sportplatzweg somit einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Unfall im Begegnungsverkehr gestreift

Ein 50-jähriger Mann in einem BMW befuhr am Donnerstag (05.August) gegen 17.20 Uhr den Auweg in Richtung Sandweg. In Höhe der Hausnummer 6 parkte ein LKW am Fahrbahnrand und ein bislang Unbekannter kam dem BMW-Fahrer im Bereich der Fahrbahnverengung plötzlich entgegen. Beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte das Fahrzeug des 50-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Dacia beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Dacia nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch (04.August) 20.30 Uhr und Donnerstag (05.August) 05.00 Uhr in der Gießener Straße in Wieseck. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Duster kam, war dieser vorne an der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen Dienstag (03.August) 22.30 Uhr und Mittwoch (04.August) 15.00 Uhr den linken Außenspiegel eines grauen 3er BMW Kombi in der Straße "Elsternhorst" in Dorf-Güll. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Audi beschädigt

Am Donnerstag (05.August) zwischen 08.00 Uhr und 18.10 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkmanöver in der Paul-Zipp-Straße einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen A3 zurückkam, war dieser an der vorderen, rechten Tür beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: BMW beim Vorbeifahren beschädigt

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Donnerstag (05.August) gegen 12.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Freiherr-vom-Stein-Straße an einem BMW vorbei und beschädigte dabei das Fahrzeug. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 44-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Spurwechsel Bus gestreift

Am Donnerstag (05.August) gegen 14.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann mit einem Fahrrad die Frankfurter Straße in Richtung Liebigstraße. In Höhe der Einmündung zur Alicenstraße wechselte der Radler von der Rechtsabbiegespur nach links auf die Radfahrspur. Ein nachfolgender Linienbus zog auf der Rechtsabbiegespur an dem Radfahrer vorbei. Vermutlich ohne auf den laufenden Verkehr zu achten, zog der 18-Jährige plötzlich wieder auf die rechte Spur und streifte dabei den Bus. Der Radfahrer verlor die Kontrolle über sein Rad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Beim Türöffnen BMW beschädigt

Ein 73-jähriger Mann aus Wettenberg hielt am Donnerstag (05.August) gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auweg". Beim Öffnen der Fahrertür stieß der Wettenberger gegen die Beifahrertür eines parkenden BMW. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Reiskirchen: Gegenstand auf Fahrbahn

Ein 63-jähriger Mann in einem Audi befuhr am Donnerstag (05.August) gegen 21.30 Uhr die Bundesautobahn 5 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Zwischen der Anschlussstelle Grünberg und dem Reiskirchener Dreieck lag plötzlich ein unbekannter Gegenstand auf der Fahrbahn. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A45/Pohlheim: Zusammenstoß beim Einfahren

Ein 64-jähriger Mann in einem Chevrolet beabsichtigte am Donnerstag (05.August) gegen 18.30 Uhr von der Bundesautobahn 5 kommend am Gambacher Kreuz in Richtung Dortmund zu fahren. Der Chevrolet-Fahrer befuhr die rechte Fahrspur der Tangente zur A45 und stieß beim Einfahren auf die linke Spur mit dem VW eines 35-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Pohlheim: Kind leicht verletzt nach Zusammenstoß

Am Donnerstag (05.August) gegen 17.05 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge mit einem Fahrrad die Fichtestraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Offenbar beachtete das Kind eine 36-jährige Frau, die von der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Goethestraße unterwegs war nicht und es kam zum Zusammenstoß. Der 11-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell