Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus mit drei Verletzten

Korschenbroich (ots)

Am Montagmorgen (18.10.) erhielt die Polizei Neuss gegen 09:30 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korschenbroich.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte stiegen keine Flammen mehr auf, es waren lediglich viele Brandmelder zu hören.

Das Feuer konnte eigenständig zügig gelöscht werden.

Die beiden 17 und 46 Jahre alten Bewohner der Brandwohnung wurden schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Eine 48jährige Hausbesucherin wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Die Ermittlungen der Brandursache durch die Polizei dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell