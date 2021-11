Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von zwei Fahrzeugen- Unbekannte entwenden Audi und Ford

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (4.11.) wurden, nach bisherigen Ermittlungen, zwei Fahrzeuge an der Mittelpunktstraße in Hiddenhausen entwendet. Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr wurde ein schwarzer Audi A4 Kombi mit dem Kennzeichen HF-A 1284 durch die Inhaber auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Höhe der Hausnummer 41 abgestellt. Gegen 20.00 Uhr wurde auch ein Ford-Smax am Fahrbahnrand im Bereich Hausnummer 4 verschlossen abgestellt. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr beabsichtigte der Nutzer des Ford mit seinem Fahrzeug zur Arbeit zu fahren. Hierbei bemerkte er, dass das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HF-G 1921 augenscheinlich entwendet wurde. Die gleichen Feststellungen machte auch der Audi-Besitzer am Morgen. Beide Fahrzeuge wurden durch unbekannte Täter von den Abstellorten entwendet. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils mehrere Kindersitze sowie im Ford auch ein Kinderfahrrad und im Audi ein Tablet. Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mittelpunktstraße oder Umgebung aufgefallen sind, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

